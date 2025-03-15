U 15 ve U 17 Türkiye Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası Çorlu Belediyesi 100. Yıl Spor Salonunda başladı.

13 Mart’ta başlayan ve yarın sona erecek şampiyonada İskilip Belediyespor kulübünden Esma ve Özdenur Özmez kardeşler madalya mücadelesi verecekler.

68 ilden 900 civarında sporcunun mücadele edeceği Türkiye Şampiyonasında İskilip Belediyespor’dan Esma Özmez hem U 15 hemde U 17 kategorilerinde mücadele edecek.

62 kiloda milli takımda Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya üçüncülüğü kazanan Özdenur Özmez ise bu şampiyonada şampiyon olarak milli takımda bu yılda başarılara imza atmak istiyor.

İskilip Belediyespor antrenörü Adem Uysal, Esma ve Özdenur Özmez kardeşlerin bu şampiyonaya çok iyi hazırlandığını belirterek hedeflerinin iki güreşçiyide milli takıma göndermek olduğunu söyledi.