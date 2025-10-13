U 17 Balkan Güreş Şampiyonasında Çorumlu sporcular iki bronz madalya kazandılar.

Grekoromen stilde milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreşcisi Utku İlbars ile kadınlarda milli mayoyu giyen Esma Özmez sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Romanya’nın Bükreş kentinde yapılan U 17 Balkan Güreş Şampiyonasında grekoremen 55 kiloda milli mayoyu giyen Çorum Belediyespor güreşcisi Utku İlbars yarı final maçını kaybettikten sonra bronz madalya için repesajda İsrailli rakibi ile karşılaştı. Rakibini 9-0 teknik üstünlük ile yenen İlbars bronz madalyanın sahibi oldu.

U 17 Kadınlar 53 kiloda milli mayonu gilen İskilip Belediyespor güreşcisi Esma Özmez de yarı final maçını kaybederek repesajda Moldovalı rakibi Erika Lupusor ile bronz madalya için karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen Özmez bronz madalya kazandı.

Türk milli takımı U 17 kategorisinde serbest, grekoromin ve kadınlarda takım halinde üç kategoride de Balkan şampiyonluğunu kazandı.