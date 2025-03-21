Konya’da yapılan Liseli Gençler Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında Ted Koleji öğrencileri ile birlikte farkı okullardan üç sporcu Çorum’a altı madalya daha kazandırdılar.

Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında TED Koleji öğrencilerinin iki altın üç gümüş madalyanın yanı sıra Bilgi Koleji öğrencisi Gökhan Efe Saraç bir gümüş üç bronz madalya, Mustafa Kemal Ortaokulu’ndan Mustafa Dalkıran bir bronz madalya, Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulundan Osman Efe Yıldırım ise üç bronz madalyanın sahibi oldu.

Gökhan Efe Saraç 50 metre çift palette gümüş, 100 ve 200 metre çift palette ise bronz madalya kazanarak şampiyonayı üç madalya ile tamamladı.

Mustafa Dalkıran ise 50 metre çift palette Türkiye üçüncü olurken Osman Efe Yıldırım ise 50 metre, 100 metre ve 200 metre çift palette bronz madalya kazandılar.