Okul Sporları Parkur Cimnastiğinde ilk madalyalar sahiplerini buldu.

Bu yıl ilk kez Okul Sporları Faaliyetleri alınan ve Çorum Spor Salonunda yapılan Parkur Cimnastiği il birinciliğinde minikler B ve A ile küçükler kız ve erkekler kategorisinde 60 sporcunun katılımı ile yapılan yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

Minik B Kız: 1. Deniz Koç (Adnan Menderes İlkokulu), 2. Gökçe Su Aktaş (Bahçelievler İlkokulu), 3. Zehra Hastauğlu (Adnan Menderes İlkokulu), 4. Sema Nur Çıkık (Atatürk İlkokulu). Minik B Erkek: 1. Bartu Kazan (Bahçelievler İlkokulu), 2. Berat Efe Ekinci (Atatürk İlkokulu).

Minikler A Kız: 1. Mirat Altuntaş (Şehit Onur Bakbak İlkokulu). 2. Defne Kayra Yücel (Özel Çorum TED Koleji), 3. Deniz Sivrikaya (Bahçelievler), 4. Defne Uluçay (Bahçelievler). Minikler A Erkek: 1. Yiğit Bolat (Atatürk İlkokulu), 2. Adem Melih Demir (Yavuz Sultan Selim), 4. İbrahim Çıkık (Atatürk İlkokulu

Küçük Kızlar: 1. Doğa Ürün (Dumlupınar İlkokulu). 2. Zemra Asel Kürk (Cumhuriyet Ortaokulu), 3. Zehranur Şengül (Necip Fazıl Kısakürek), 4. Gülsüm Güleoglu (Mustafa Kemal Ortaokulu). Küçük Erkekler: 1. Miraç Görükmez (23 Nisan Ortaokulu), 2. Azad Yusuf Demir (Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu), 3. Davut Efe Özturan (Sultan Abdulhamid Han Ortaokulu), 4. Mustafa Çelik (Özel Çorum TED Koleji).

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.