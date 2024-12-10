Ahlatcı Çorum FK’da Burak Süleyman’dan güzel haber.

Manisa maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Süleyman’ın hafta sonu oynayacak Amedspor maçında forma giyme ihtimali hayli yüksek görünüyor.

Maçta dizine aldığı darbe nedeni ile takımının galibiyet golünü attıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Süleyman’ın MR’ı bugün çekilecek.

Tecrübeli futbolcunun dün yapılan muayenesinde dizinde ağrı olmadığı ve pazar günki maçta forma giyebileceği öğrenildi.

Bugün çekilecek MR sonucunda durumu hakkında Burak Süleyman’ın durumu netlik kazanacak.