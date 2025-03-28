Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Pendik-Çorum FK maçını Mardin bölgesi hakemlerinden Yunus Dursun yönetecek.

Mustafa Kemal Ortaokulu POTA’da finallere yükseldi Mustafa Kemal Ortaokulu POTA’da finallere yükseldi

Dursun'un yardımcılıklarını ise Hasan Erdoğan, Mehmet Ali Vardar, Demokrat Özgür Güneş yapacak.

Yunus Dursun bugüne kadar Çorum FK'nın  sadece 1 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 2020-2021 sezonunda Manisa ile oynadığı o maçı 1-0 kaybetmişti. 

Editör: Fatih Battar