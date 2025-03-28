Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Pendik-Çorum FK maçını Mardin bölgesi hakemlerinden Yunus Dursun yönetecek.

Dursun'un yardımcılıklarını ise Hasan Erdoğan, Mehmet Ali Vardar, Demokrat Özgür Güneş yapacak.

Yunus Dursun bugüne kadar Çorum FK'nın sadece 1 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 2020-2021 sezonunda Manisa ile oynadığı o maçı 1-0 kaybetmişti.