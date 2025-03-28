Çorum FK yarın Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki çalışmasıda taktik ağırlıklı ve duran top olarak yapıldı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün akşam saatlerinde tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları devam eden Ahmethan Köse ve Ozan katılmazken Geraldo ise takımdan ayrı olarak özel programda çalıştı. Milli takımdan dönen Eren Tunalı ve Hasan Ege çalışmaya katılırken takıma İstanbul’da katılacak Diniyev antremanda yer almadı.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı ardından reaksiyon ile devam etti. Ardından 5-2 dar alanda pas çalışması yaptıran teknik heyet daha sonra yarı sahada kaleli oyun oynattı. Bu çalışmada Pendikspor maçının oyun taktiğini yaptıran teknik heyet uyarılarını devam ettirdi.

Çorum FK çalışmayı duran top antrenmanı ile tamamladı. B

u çalışmada da rakibin artıları ve eksileri üzerine futbolculara mevkisel uyarılarda bulunan Teknik Heyet adam paylaşımında hata yapılmaması uyarısını yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım bu çalışma ile Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Maç kadrosu bu sabah 07.50’de Merzifon’dan İstanbul’a uçacak.