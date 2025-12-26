Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezinde bulunan cihazlar yenileri ile değiştiriliyor.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nükleer Tıp Ünitesinde bulunan PET-BT cihazı ve Radyasyon Onkolojisi Ünitesinde bulunan LINAC cihazı daha gelişmiş modeller ile yenileniyor.

Gerekli düzenleme ve kurulum çalışmalarının devam etmesi nedeniyle kısa süreliğine hizmet sunumuna ara verildi.

PET-BT ve radyoterapi hizmetleri yakın zamanda yeni SPECT-BT cihazı ile birlikte yeniden sunulmaya başlayacak.

Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, kurulum çalışmaları devam eden cihazlarda incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.