Liseli Genç erkekler Cumhuriyet Kupası Basketbol Turnuvasında şampiyonluk kupası Özel Ada Koleji’nin oldu.

Dört okulun mücadele ettiği turnuvada tek devreli oynanan maçlar sonunda Özel Ada Koleji üç maçınıda kazanarak bu yılki cumhuriyet kupasının birincisi oldu.

Başöğretmen Anadolu Lisesi okulu iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile ikinci olurken Özel Bilgi Koleji Lisesi bir galibiyet iki mağlubiyet ile üçüncü oldu. Özel TED Koleji Lisesi ise turnuvada dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Cumhuriyet Kupası Basketbol turnuvasının ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Şube Müdürü Ferhat Yıldız, Gençlik Faaliyetleri Şube Müdürü İsmail Şahan ile okulların müdürleri ve idarecileri ile sporcu velileri katıldılar.