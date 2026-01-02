Çorum Kasaplar ve Celepler Odası’nın Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut Oda Başkan Recep Gür, güven tazeledi.

ÇESOB Konferans Salonu’nda düzenlenen Genel Kurula Borsa Meclis Başkanı ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, esnaf odası başkanları ile çok sayıda oda üyesi esnaf katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığını ise Çorum Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal yaptı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Divan Başkanı Özkan Şanal tarafından gündem maddeleri okutuldu.

Daha sonra yönetim, denetim ve mali raporlar okunarak oy birliğiyle ibra edildi.

Genel Kurul’da konuşan Oda Başkanı Recep Gür, birlik ve beraberlik mesajı vererek, hizmetlerine yeni dönemde de kaldığı yerden devam edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Recep Gür Başkanlığı’ndaki Kasaplar Odası yönetimi şu isimlerden oluştu; Hakan Kaynar, Murat Longa, Abidin Bürü, Cuma Günen, Yunus Peker ve Hakan Şanan”

Denetim Kurulu ise Metin Çatıkkaş, Ahmet Sönmüş ve Sayit Barandak’tan oluştu