Türk Eğitim Sen İl Başkanı Selim Aydın, norm güncellemeleri yapılmadan gerçekleştirilen re'sen atama uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca 2025 yılı Ağustos ayında yapılan norm fazlası öğretmen atamalarında, henüz yönetmelikte düzenlenmemiş olan ilçe grubu uygulamasına yer verilmesinin, hem yapılan atamaları dayanaksız hale getirdiğini hem de öğretmenlerin uzak ilçelere atanmalarından dolayı mağduriyetlere sebebiyet verdiğini ifade eden Selim Aydın, “7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu hükümlerine göre ilçe gruplarının belirlenmesi için yönetmelikle düzenleme yapılması gerekmekte iken, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından coğrafi koşullar, ulaşım imkanları gibi her il için geçerli olacak hiçbir belirleyici kriter olmaksızın belirlenen ilçe gruplarının atama ve yer değiştirmelerde esas alınması, mevzuat bakımından dayanaksız olduğu gibi Öğretmenlik Mesleği Kanunu’na da aykırıdır. Öncelikle, ilçe gruplarının yönetmelikle belirlenmesi ve bu belirlemede coğrafi koşullar ve ulaşım imkanları kriterlerin esas alınarak mağduriyete yol açacak düzenlemelerden kaçınılması gerekirken, henüz bu hususta yayımlanmış bir yönetmelik bulunmadığı halde ilçe grubu belirlenerek atama yapılması, çok sayıda öğretmenimizi mağdur etmiştir. Bakanlıkça belirlenen ilçe gruplarına baktığımızda ise birbirine çok uzak olan, ulaşımı zor ve ulaşım imkanları kısıtlı ilçelerin aynı ilçe grubu içinde bir araya getirildiği görülmektedir. Bu durum, aile bütünlüğünün korunması ilkesi ile de bağdaşmamaktadır. Bu nedenle ilçe gruplarının yeniden gözden geçirilerek, yönetmelikte yapılacak düzenleme ile söz konusu mağduriyetlerin önüne geçilmesi şarttır” dedi.

Öte yandan yeni norm güncellemesi yapılmadan re’sen atamaların yapılmış olması sebebiyle sıra tayinlerinin amacına ulaşmasının engellendiğini ifade eden Aydın,

“Yeni eğitim öğretim yılında okulların norm sayılarında değişiklik olacaktır. Norm güncellemesi yapılmadan gerçekleştirilen atamalar, öğretmenlerimizin atandıkları okulda yeniden norm fazlası olmasına ya da aynı branşta yeniden öğretmen ihtiyacına neden olabilecektir. Türk Eğitim-Sen olarak, eğitim çalışanlarımızın her daim yanlarında olduk. Mağdur olan öğretmenlerimizin yine yanlarında olacak, yargı yoluyla haksızlıkların karşısında duracağız. Temennimiz; norm güncellemeleri yapılmadan gerçekleştirilen re'sen atama uygulamasından bir an önce vazgeçilmesi ve öğretmenlerimizin daha fazla mağdur edilmemesidir” diyerek açıklamasını tamamladı.