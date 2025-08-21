Çorum Belediyesi Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında yaz akşamlarını renklendirmek ve mahalle halkını bir araya getirmek amacıyla düzenlediği etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenirken, büyükler ise İbrahim Sarıca Konseri ile hoş vakit geçirdiler.

Rüstem Eren Parkı’nda düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yanı sıra Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Arif Çınar ve mahalle sakinleri katıldı.

Saat 18.30’da başlayan mahalle konseri spor etkinlikleriyle başladı.

Bilek güreşi, langırt, masa güreşi ve cornhole gibi heyecanlı oyunların yanı sıra ahşap oyuncak yapımı ve “boks hacıyatmaz” etkinliklerinde çocuklar gönüllerince vakit geçirme fırsatı buldu. Mahalle konserinde sahne alan yerel sanatçı İbrahim Sarıca ise unutulmaz bir gece yaşattı.