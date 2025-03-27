Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından mübarek Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında Ulu Camide Sakal-ı Şerif ziyarete ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif ziyaretine İlçe Müftüsü Süleyman Eroğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve salavatlar eşliğinde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v.) mübarek Sakal-ı Şerif’i cemaatin ziyaretine sunuldu. Manevi atmosferin hâkim olduğu program, yapılan dualar ve salavatlarla sona erdi.