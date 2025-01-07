Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol 1. Lig'in 18. hafta kapanış maçında Sakaryaspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Maç 0-0 beraberlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor 22 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 24 puana ulaştı.
Ligin 19. haftasında Sakaryaspor deplasmanda Erokspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Editör: Çorum Hakimiyet