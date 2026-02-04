Trendyol 1. ligde kalma mücadelesi veren Hatayspor ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Hatayspor Prince Atıng ve Hakan Cinemre ile anlaştı.

18 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Prince Atıng genç yaşı nedeni ile ilk profesyonem imzayı attı.

Forvet mevkiinde oynayan genç futbolcu ile iki yıllık sözleşme imzalandı.

Hatayspor’un diğer transferi ise 31 yaşındaki Hakan Cinemre. Fenerbahçe alt yapısından yetişen ve Gazianteh, Eskişehirspor, Göztepe, Adanaspor, Denizlispor, Arnavutköy Belediyespor ve son olarakta Orduspor 1967 kulüplerinde forma giyen tecrübeli futbolcu Hatayspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.