Kurumlar arası 3x3 Basketbol Turnuvasında şampiyonluğu Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi şampiyonluğu kazandı.

Atatürk Spor Salonunda oynanan müsabakalarda Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi takımı Uğur Karaveli, Mustafa Sanat, Mert Karaca’dan oluşan kadrosu ile Milli Eğitim Müdürlüğü karşısında 21-9 yendi.

Milli Eğitim takımı ise Hakan Doğan, Uğur Altuncu, Nurettin Çetintaş ve Hakan Kaya’dan oluşan kadrosu ile Sağlık İl Müdürlüğünü 18-17 yendi.

Şehit Erol Olcok Eğitim ve Araştırma Hastanesi final maçında ise Duran Atmaca, Muharrem Özden, Selahattin Al ve Muharrem Özden7den oluşan Sağlık İl Müdürlüğü takımını 19-11 yenerek birincilik kupasının sahibi oldu. Milli Eğitim Müdürlüğü ise ikinciliği kazandı.

Müsabakaların ardından düzenlenen törenle üç takıma kupa ve madalyaları verildi.

Birinci olan Şehit Erol Olçok Eğitim ve Araxtırma Hastanesi ile ikinci olan Milli Eğitim takımları Bartın’da yapılacak olan bölge birinciliğinde ilimizi temsil edecekler.