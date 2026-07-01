Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı IX. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Tarım İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi personellerinin koordinasyonunda, bozulabilir gıda ürünlerini taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim ekipler taşınan ürünlerin muhafaza koşulları, araçların hijyen durumu, sıcaklık kayıtları, taşıma ekipmanlarının uygunluğu ve ilgili mevzuata uyum durumunu inceledi.

Özellikle soğuk zincirin korunmasına yönelik uygulamalar titizlikle değerlendirilirken, gıdaların tüketiciye güvenilir şekilde ulaştırılması amaçlanıyor.