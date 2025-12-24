Çorum ili Ortaköy ilçesi sınırları içinde yer alan antik Hitit kenti Şapinuva’nın çivi yazılı tabletleri, bilim dünyasına açıldı.

Hititolog ve arkeolog Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Mustafa Süel tarafından 1990 yılında başlatılan ve devam eden çalışmalarda Anadolu’nun Boğazköy-Hattuşa’dan sonra ikinci büyük çivi yazılı tablet arşivi ortaya çıkmaya başladı. 2020 yılına kadar Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığında sürdürülen kazılar neticesinde 4 bin 500’ün üzerinde çivi yazılı tabletin yanı sıra anıtsal mimari yapılar, işlikler, kurban çukurları ve binlerce arkeolojik eser hem Hitit bilimine hem de Çorum’a zenginlik kazandırdı.

Uzun ve soluksuz çalışmaların neticesinde kentin, çağındaki adı (Şapinuva), çivi yazılı tabletlerinin tarihlendirilmesi, tabletlerin sınıflandırılması, tabletlerde geçen ve Hitit tarihinin bilinmeyenlerine ışık tutan bilgiler, Prof. Dr. Aygül Süel tarafından yıllar içinde yüzlerce yayınla (bütün yayınlar için bk. https://hitit.academia.edu/AygulSuel) bilim dünyasına sunuldu.

Prof. Dr. Aygül Süel ve Dr. Mustafa Süel, bu çalışmalarının yanında Çorum’un daimi ev sahibi olduğu ve belli aralıklarda dünyanın başka ülkelerinde yapılan Uluslararası Hititoloji Kongrelerinin fikir sahipliğini yaptılar. Prof. Dr. Aygül Süel, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Hititoloji Anabilim Dalı’ndan emekli olduktan sonra, Şapinuva kazısının Hitit Üniversitesine bağlı bir kazı olması düşüncesiyle Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde çalışmalarına devam etti. 2020 yılından sonra Kazı başkanlığı Hitit Üniversitesi Arkeoloji bölümü hocalarından Dr. Önder İpek’e devretti.

Şapinuva’dan ele geçen 4500’ün üzerindeki çivi yazılı tabletleri dillerine ve konularına göre alt gruplarda tasnif eden Süel, bu büyük çalışmanın ürünü olan yayınları https://sapinuvatablets.org sitesinde çevrimiçi olarak bilim dünyasına açtı.

Kendisini hem Hititli hem de Çorumlu gören Prof. Dr. Aygül Süel yayınlarının, Hititologların, Hitit tarihi çalışanların yapacakları yeni çalışmalara kaynak olması düşüncesiyle çivi yazılı tabletlerin trasnliterasyonlarını yayınladıklarını bildirdi.