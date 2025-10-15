Satranç İl Temsilciliği tarafından Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası’nda madalyalar sahiplerini buldu.

Yeni Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvaya Çorum’un yanı sıra Ankara, Samsun, Aydın ve Amasya’dan toplam 81sporcu katıldı.

Turnuva, açık, 10 yaş altı ve 8 yaş altı olmak üzere 3 kategoride yapıldı. Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu idaresinde gerçekleşen müsabakalar sonunda açık kategorisinde Musa Sungur birinci, M.Said Keçelioğlu ikinci, Aslan Erarslan üçüncü, Yusuf Eymen ise dördüncü oldu. 10 yaş altı kategorisinde ise birincilik kürsüsüne İsmail Göriş çıkarken, İbrahim Hamza Çakır ikinci, M.Emin Sevimay üçüncü, Selim Aydın dördüncü oldu. 8 yaş altı kategorisinde Eren Ataman Sevimay birinci, İhsan Özyılmaz ikinci, Fatih Sultan Oçak üçüncü, Enes Bozkurt ise dördüncülüğü elde etti. Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu "Amatör Spor Haftası münasebetiyle düzenlenen Satranç turnuvamıza il dışından da katılımların olması ilimizin tanıtımı ve turizmi açısından da önem arz etmektedir. İl dışından gelen sporcular ve ailelerinin turnuvamızı beğenmeleri ileride yapılacak turnuvaları da yakından takip edeceklerini dile getirmeleri bizleri memnun etmektedir. İlimizde satranç sporunun gelişmesinde bizleri her zaman destekleyen ve yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu'na, Sportif Faaliyetleri Değerlendirme ve İzleme Şube Müdürü Gürsel Gürbüz’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum’ dedi.