Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 28 yaşındaki Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği tekbir ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Törene binlerce vatandaş katıldı.

Şehidimizin cenazesi bugün uçakla önce Merzifon’a sonra kara yoluyla Çorum’a getirildi. Cenaze töreni öncesi merkeze bağlı Yaydiğin köyündeki babaevinde helallik istendi.

Daha sonra Şehit İbbiği'nin naaşı, cenaze namazı için Akşemseddin Cami'ne getirildi.

Şehidin cenaze töreninde gözyaşları sel oldu aktı. Şehidin yakınları albayrağa sarılı tabutun başından ayrılmadı.

Şehidin resmini öperek teselli bulmaya çalışan yakınları cenazeye katılanları da ağlattı.

Acılı aileyi yakınları ve askeri personel teselli etti.

ŞEHİT CENAZESİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehidimizin cenazesini İl Müftüsü Şahin Yıldırım kıldırdı. Yıldırım, şehit Burak İbbiği ve tüm şehitler için dua etti.

Şehidimiz, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği’nde tekbirlerle toprağa verildi.

Törene Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehidin silah arkadaşları, askeri personel, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.