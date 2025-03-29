Çorum Belediyesi Şehir Müzesi, Çorum’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek isteyenler için bayram tatilinde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Çorum Belediyesi tarafından Çorum’un kültürel ve tarihi mirasını gün yüzüne çıkarmak amacıyla Türkiye’nin önemli sivil mimarilerinden biri olan Tarihi Velipaşa Hanı’nda kurulan Şehir Müzesi, bayram sonrası idari izin günleri olan 2-6 Nisan tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Özellikle bayram tatili dolayısıyla Çorum’a gelen ve müzeyi ziyaret etmek isteyen tüm misafirler, 2-6 Nisan tarihleri süresince ücretsiz olarak gezme imkânına sahip olacak.