Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen C130 Askeri Kargo uçağında şehit olan kahraman Mehmetçikler için Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığında taziye ziyareti gerçekleştirildi.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Amasya Valisi Önder Bakan ve Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, şehitlerimizin silah arkadaşlarına taziye dileklerini iletmek üzere üs komutanlığını ziyaret etti.

Heyeti, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin karşıladı. Vali Ali Çalgan, burada yaptığı açıklamada, yaşanan acının derin olduğunu belirterek tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına başsağlığı diledi.

“Şehitlerimizin mekânları cennet, makamları âli olsun” ifadeleriyle duygularını paylaşan Vali Çalgan, devletin ve milletin her daim şehit ailelerinin yanında olduğunu vurguladı.

Taziye ziyaretinde üste görevli personelle de bir araya gelen protokol üyeleri, birlik komutanlığına geçmiş olsun dileklerini iletti.