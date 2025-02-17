SAHA: Alaca İlçe.

HAKEMLER: İlhan Aycan, Özkan Dağ, Lütfücan Arduç.

ALACA BELEDİYESPOR : Yunus Emre, Zeki, Gökhan, Mustafa (Mahmut Esat), Caner (Bünyamin), Sezer, Yusuf Berkay (Kerem), Ali Baran, Kadir, Furkan (Bünyamin), Orkal Oktay (Ali Mert).

HE KÜLTÜRSPOR : Fatih, Bilge Kaan (Yiğithan), Akın, Mert, Ahmet Emre, İbrahim, Furkan, Alihan, Can Samet (Sadık), Murat, Gürbüz.

KIRMIZI KARTLAR : 47. dakikada Murat (HE Kültürspor). 67. dakikada Gökhan (Alaca Belediyespor).

1. Amatör Küme’de ilk iki sırada yer alan Alaca Belediyespor ile HE Kültürspor arasındaki maçtan gol sesi çıkmadı ve takımlar haftayı birer puanla kapattılar.

İki takımında kontrollü bir futbol ortaya koyduğu maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarının başında Kültürspor’dan Murat kırmızı kart görünce ev sahibi takım oyunun kontrolünü eline geçirdi ancak golü bulamadı. 67. dakikada Alaca Belediyespor’da Gökhan kırmızı kart gördü sahada eşitlenin iki takımın maçından gol sesi çıkmadı. Haftayı birer puanla kapatan iki takımdan Kültürspor 14 puanla liderliğini sürdürürken Alaca Belediyespor 11 puanla bir basamak geriledi ve üçüncü sırada yer aldı.