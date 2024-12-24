14. Türkiye Enerji Zirvesi’nde konuşan Safi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Safi, Çorum Şeker Fabrikası’nda doğalgazın ciddi maliyeti nedeniyle kömür kazanını devreye sokacaklarını açıkladı.

Çorum Şeker Fabrikası’nın Türkiye’nin en büyük beşinci fabrikası olduğunu belirten Safi, ürettikleri elektriği kendi bünyelerinde doğal gaz çevrim santraliyle karşıladıklarını ve buda ciddi bir maliyet olduğunu ifade ederek;

“Bugün Çorum Şeker Fabrikası’nda 3 bin 300’den fazla çiftçimizle uğraş veriyoruz. Çorum Şeker Fabrikası Türkiye’nin bugün en büyük beşinci fabrikası ama bir sorunumuz var. Ne yazık ki ürettiğimiz elektriği kendi bünyemizde doğal gaz çevrim santraliyle karşılıyoruz. Bu da bize ciddi oranda maliyet dezavantajları getiriyor. Burada yerli kömür kaynakları kullanımının daha doğru olacağını düşündük ve şu an yerli kömürle beraber kömür kazanını devreye sokmaya çalışıyoruz. Ciddi derecede bir maliyet avantajımız olacak. Bu da haliyle çiftçimize yansıyacak. Ülkemizin doğal gazla beraber oluşmuş olan cari açığın da azaltılması yönünde ciddi bir adım atmış olacağız.” diye konuştu (Petrotürk)