Çorum Belediyesi’nin, görme engelliler başta olmak üzere kitap okumayı ve dinlemeyi seven tüm vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Sesli Kütüphane projesi yoğun ilgi görüyor.

Osmancık Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. ve 12. sınıf Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü öğrencileri, Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sesli Kütüphane’yi ziyaret etti.

Öğrenciler, 15 Temmuz Şehitler Müzesi bünyesinde kurulan profesyonel ses kayıt stüdyolarını gezerek, stüdyoda örnek kitap okumaları gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında öğrenciler, sesli kitapların hazırlanma süreci ve profesyonel stüdyo çalışmalarını yakından görme fırsatı buldu.

Belediyeden Kitap Seslendirme Çağrısı

Çorum Belediyesi, Sesli Kütüphane projesine gönüllü olarak katkı sunmak isteyen vatandaşlara çağrıda bulundu.

Sesli Kütüphane projesine gönüllü olarak katkı sunmak isteyenler, 0364 319 19 19 numaralı telefonu arayarak 2050 veya 2053 dahili hatlardan detaylı bilgi alabilecek. Sesli kitaplara ulaşmak isteyen kullanıcılar, projenin dijital platformu olan seslikutuphane.corum.bel.tr adresini ziyaret ederek sesli içeriklere kolaylıkla ulaşabilecek.