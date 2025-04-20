Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilik için gerekli şartları sağlayamayan ancak çalışma hayatını da noktalayan vatandaşlara yönelik önemli bir uygulamayı hayata geçirdi. SSK ya da Bağ-Kur kapsamında yer alan sigortalılar, prim iadesi hakkından yararlanmak için SGK il veya ilçe müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunarak toplu ödeme alabilecek.

EMEKLİLİK ŞARTI YOKSA BİRİKİM İADE EDİLİYOR

SGK’nın sunduğu bu prim iadesi imkânı, emeklilik için yeterli prim günü bulunmayan ve artık aktif çalışma hayatına devam etmeyen vatandaşları kapsıyor. Uygulama kapsamında, sigortalı adına ödenen primlerin yalnızca çalışanın maaşından kesilen kısmı toplu olarak geri ödeniyor. Ancak bu haktan yararlanan bireyler, emeklilik hakkından feragat etmiş sayılıyor.

İŞVEREN KATKISI GERİ ÖDENMİYOR

Geri ödeme sürecinde sadece sigortalının kendi ödediği primler dikkate alınıyor. İşveren tarafından yapılan prim ödemeleri bu kapsama dâhil edilmiyor. Uzmanlar, bu kararı almadan önce kişilerin uzun vadeli haklarını ve olası emeklilik fırsatlarını dikkatlice değerlendirmelerini öneriyor.

PRİM GÜN SAYISI ÖNEMLİ

Türkiye’de emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine ve bağlı olunan kuruma göre değişiklik gösteriyor. Kısmi emeklilik için 3600, 4500 ya da 5400 gün yeterli olabiliyor. Tam emeklilik içinse bu rakamlar çok daha yukarı çıkabiliyor.

BAŞVURU SÜRECİ KOLAY

Toplu prim iadesinden faydalanmak isteyen vatandaşların, yaş koşulunu da karşılamaları halinde SGK müdürlüklerine yalnızca bir dilekçe ile başvurmaları yeterli oluyor. SGK yetkilileri, yapılan başvuruları değerlendirerek ödenmiş primleri hesaplıyor ve uygun görülen tutar belirleniyor.

ÖDEMELER HESABA AKTARILIYOR

Değerlendirme tamamlandıktan sonra, iade edilmeye hak kazanılan miktar doğrudan başvuru sahibinin banka hesabına aktarılıyor. Böylece emeklilik şansı bulunmayan ancak yıllarca prim ödemiş olan vatandaşlar, sistemden ayrılırken yatırdıkları birikimi geri alma fırsatı elde ediyor.

Bu uygulama, çalışma hayatını sonlandıran ancak emeklilik için yeterli gün sayısına ulaşamayan sigortalılar için maddi bir destek sunarken, geleceğe yönelik karar alırken dikkatli olunması gerektiğini de bir kez daha hatırlatıyor.