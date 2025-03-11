Sungurlu Belediye Başkanı ve Çorum FK Onursal Başkanı Muhsin Dere, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından ‘Şimdi tekrar ayağa kalkma zamanı, play-off hedefinden sapmadığımızı ve iddialı bir takım olduğumuzu herkese gösterme vakti’ dedi.

Gençlerbirliği maçını Eryaman Stad’ında Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve 2. Başkan Yılmaz Özkul ve Başkan vekili Feyyaz Gökel ile birlikte izledi.

Dere, maçın ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi; ‘Ahlatcı ÇorumFK'mız, Ankara deplasmanından, 11 maçtır yenilmeyen güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek 3 puanla dönüyor. Tuncay Hocamızın yönetiminde ilk maçımızdan, iyi bir oyunla ve dahası galibiyetle dönüyor olmak önümüzdeki maçlar için hepimize moral oldu.Şimdi tekrar ayağa kalkma, play off hedefimizden sapmadığımızı ve iddialı bir takım olduğumuzu herkese gösterme vakti. Takımımızı, teknik ekibimizi ve yönetimimizi kutluyor; şanlı Çorum FK taraftarımızı Keçiörengücü maçımızda trübünleri doldurmaya davet ediyorum."