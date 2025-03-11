Ahlatcı Çorum FK haftalar sonra deplasmanda da olsa taraftarları ile galibiyet sevinci yaşadı.

Kırmızı Siyahlı takım ligde 11 maçtır yenilmeyen rakibi Gençlerbirliği karşısında son bölümde hayli zorlansada galip ayrılarak galibiyet hasretine son verdi.

Maçta Çorum’dan giden ve Ankara’daki Çorumluların oluşturduğu yaklaşım 750 kadar Çorum FK taraftarları doksan dakika boyunca takımlarına destek verdiler.

Maçın bitiş düdüğünden sonra ise sahadaki futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar galibiyet sevincini onlarla birlikte yaşadılar ve üç puanın mutluluğunu doyasıya kutladılar.