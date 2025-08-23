Trendyol 1. Lig'in 3. hafta maçında yarın deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Diyarbakır'a giderek kampa girecek.

Amed Sportif Faaliyetler ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 21.30'da Diyarbakır Stadyumu'nda karşılaşacak.