Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, savunma oyuncusu Samba Camara ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "2019-2020 ile 2024-2025 sezonları arasında kulübümüzde forma giyen ve geçtiğimiz sezon itibarıyla sözleşmesi sona eren Samba Camara’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Futbolcuya teşekkür edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca ortaya koyduğu performans, karakteri ve kulübümüze olan bağlılığı ile önemli izler bırakan Samba Camara, her zaman saygıyla anılacak bir oyuncumuz olarak kalacaktır. Kendisine futbol hayatında yeni başarılara ulaşmasını diler, her zaman kulübümüzün bir parçası olarak hatırlanacağını belirtmek isteriz."