Bu sezon Süper Ligden düşen ve yeni sezonda Çorum FK’nın rakibi olan Sivasspor’da yeni sezon öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Eski Başkan yeni Federasyon 2. Başkanı Mecnun Odyakmaz ile mevcut başkan ve yeni başkan adayı sponsorla bir araya gelerek yeni sezon planlamasını görüştüler.

Sivasspor’da kulübün geleceğini belirleyecek önemli bir toplantı Sivas’ta gerçekleştiriliyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili ve A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz’ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, kulübe uzun yıllardır destek veren iş insanı Erdal Sarılar, BG Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Sivasspor 2. Başkanı Burak Özçoban, mevcut başkan Bahattin Eken ve iş dünyasında olduğu kadar sosyal duruşuyla da dikkat çeken Sabri Çevik katıldı.

Son dönemde Sivasspor başkanlığına adaylığını açıklayan Sabri Çevik, kulübün borcunu üstlenmeye hazır olduğunu belirtmiş, bu çıkışıyla hem taraftarlardan hem de kamuoyundan takdir toplamıştı. Çalışanlarına gösterdiği vefa ve iş ahlakıyla tanınan Çevik’in, kulübe olan yaklaşımı da benzer bir sorumluluk anlayışı taşıyor.

Toplantıda kulübün mali yapısı, sponsorluk stratejileri ve sportif hedefler ele alınırken, Sivasspor’un içinde bulunduğu zorluklara karşı çözüm yolları masaya yatırılıyor. Görüşme sonrası kamuoyuna açıklama yapılması bekleniyor.

Tüm gözler, bu buluşmadan çıkacak kararlarda. Sivasspor camiası, alınacak kararların kulübü yeniden ayağa kaldıracağı inancıyla süreci yakından takip ediyor.