Ekonomi Gazetesi son 10 yılda illerin ihracat performanslarını değerlendiren bir rapor ortaya çıktı.

ÇORUM'UN PERFORMANSINA YAKLAŞAN İL YOK

Son 10 yılda Çorum toplam ihracat payında en parlak performans gösteren il olarak dikkat çekiyor.

YÜZDE 500 ARTIRDI

2015’te ihracattaki payı %0,2 düzeyinde. 2020’de %0,5’e gelmiş. 2024’te %1,3 olmuş. 2015’ten 2024’e payındaki artış yüzde 500 görünüyor. Aynı dönemde ihracatı 333,3 milyon dolardan 3,5 milyar dolara geldi.

İllerin 10 yıllık ihracat performansları dikkat çekici değişimler gösteriyor.

100 milyon dolar üzeri ihracat yapan iller dikkate alındığında 26 ilin toplam ihracat içindeki payı artmış, 25 ilin azalmış gözüküyor.

ÇORUM VAKASI

İhracat payını artıran grupta “Çorum Vakası”, pay kaybeden grupta “Adıyaman Vakası” var.

İllerin ihracat performansı dikkat çekici değişimler gösteriyor. Bazı iller atak yapmış görünürken, bazı iller, avantajlı konumlarına rağmen gelişme göstermemiş. 2015 yılı itibariyle 100 milyon dolar ihracat yapan iller dikkate alındığında 26 ilin toplam ihracat içindeki payı artmış, 25 ilin azalmış gözüküyor. Artıran grupta “Çorum Vakası”, pay kaybeden grupta “Adıyaman Vakası” var. Çorum, ihracatını 333,3 milyon dolardan 3,5 milyar dolara çıkarmış. Payındaki değişim %500. Bu performansa yaklaşan il yok. Adıyaman’ın ihracatı yarım milyar dolar üstünden 55,6 milyon dolara gerilemiş.