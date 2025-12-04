Hitit Üniversitesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle “Kariyerime Engel Yok – Dünya Engelliler Günü Özel Paneli” düzenlendi.

Panele Vali Ali Çalgan, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı ve davetliler katıldı.

Programda konuşma yapan Vali Ali Çalgan, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın herkesin ortak sorumluluğu ve bir vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.

Sosyal devlet anlayışıyla son yıllarda engelleri kaldırmaya yönelik önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Vali Çalgan, toplumda artan farkındalığın sevindirici olduğunu söyledi.

Eğitimden sanata, spordan istihdama kadar her alanda engelli bireylerin topluma aktif katılımını sağlamak için önemli çalışmalar yapıldığını belirten Çalgan, bu konuda destek sağlayan tüm kurumlara teşekkür etti.