Avrupa Ju Jitsu Şampiyonasında birinci olan İrfan Sönmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’i ziyaret etti.

28-30 Kasım tarihleri rasında Antalya’da düzenlenen European 2024 Avrupa Ju Jitsu Şampiyonasında ilimizi temsil eden Çorum Kaplanlar Fight Clup Spor Kulübünden İrfan Sönmez zorlu rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

İrfan Sönmez ziyaret sırasında İl Müdürü Hüsayin Şahin’e şampiyona hakkında bilgiler verdi ve destekleri için teşekkür etti.

İl Müdürü Hüseyin Şahin ise Sörmez’i başarısından dolayı tebrik etti ve devamını diledi.