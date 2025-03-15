Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürlüğüne Feyyaz Velidedoğlu atandı.

Modern Pentatlon Teknik Kurul üyesi olan ve bir çok ulusal ve uluslararası başarılarda imzası olan Feyyaz Velidedeoğlu Çorum Gençlik ve Spor il Müdürlüğüne Spor Hizmetleri Müdürü olarak atandı.

Feyyaz Velidedeoğlu atama kararının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran kurum çalışma sistemi hakkında bilgiler verdi.

FeyyazVelidedeoğlu ise Çorum’da sporun gelişimi için ey birliği ile çalışacaklarını söyledi.