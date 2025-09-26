“Sporla Paylaş, Ailenle Yakınlaş” ve Avrupa Spor Haftası kapsamında gençlere yönelik etkinlik Oğuzlar ilçesinde yapıldı.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Spor Kulübü’nün organizasyonunda düzenlenen faaliyetlerde, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin sporla buluşması hedeflendi.

Etkinliğe Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı Ferhat arıcı, Ypönetim Kurulu üyeleri ile İlçe Spor Müdürü Ahmet Gümüşsoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Okul Müdürleri ile sporcular katıldılar.

Etkinlikler kapsamında ilçedeki çocuklar ve gençler, spor malzemeleri ile buluşturuldu.

Spor malzemelerinin dağıtımıyla gençlere spor yapma imkânı sağlanırken, Avrupa Spor Haftası çerçevesinde farklı branşlarda spor aktiviteleri düzenlendi.

Spor etkinlikleri, katılımcılara eğlenceli anlar yaşatırken, gençlerin sosyal ve fiziksel gelişimine de katkıda bulundu.

Organizasyon yetkilileri, gençlerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini, spor için gerekli tüm imkân ve malzeme desteğini sunmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Spor Kulübü, çocukların sağlıklı bir gelecek için spora erişimini kolaylaştırmaya ve güvenli, donanımlı ortamlar sunmaya devam edeceklerini belirtti.