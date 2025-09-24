Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı öncülüğünde yapılan toplantıda

gelişen ve büyüyen Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ihtiyaç duyulan yeni sanayi alanları ile ilgili olarak istişarede bulunuldu.

İlçede faaliyet gösteren oda başkanlarının da katıldığı toplantının ardından ortak bir basın açıklaması yapıldı.

Toplantıyla ilgili değerlendirmede bulunan Sungurlu TSO Başkanı İlhan Ambarkütük, Sungurlu OSB’ye yönelik talepler doğrultusunda bir araya gelerek imzalanan bu ortak dilekçenin, ilçenin sanayi potansiyelini artırma ve yatırım alanlarını genişletme adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Sungurlu TSO Başkanı Ambarkütük, sürece katkı sağlayan tüm oda başkanlarına teşekkür ederek, bu girişimin olumlu sonuçlar doğuracağına ve taleplerin yetkili makamlarca karşılık bulacağına inandığını ifade etti.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sungurlu'muzun Oda-Borsa-Kooperatif Başkanları olarak, siyasilerimizden, bürokratlarımızdan ve milletvekillerimizden İlçemiz için hayati öneme sahip olarak gördüğümüz iki konu bulunmaktadır. Sayın Vekillerimiz; Vahit Kayrıcı, Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya ve Mehmet Tahtasız'dan isteğimiz; Sungurlu OSB'mizin kapasitesi dolup sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın yatırım yapmak için yer bulamadığı bir yer haline geldiği için ivedilikle genişletilmesi, Sungurlu OSB'nin yönetiminin oluşturulmamasından kaynaklı olarak yaşanan aksaklıkların giderilmesi için yeni yönetiminin bir an evvel oluşması konularının çözülmesi için gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Bu iki konu, Sungurlu'muzun istikbaline yapılacak bir yatırım olmakla birlikte gerek İlimizin gerekse de bölgemizin kalkınmasına etki edecektir. Bu talepler Sungurlu'muzun esnafının, iş insanının, sanayicisinin, çiftçisinin ve hasılı tüm bileşenlerinin ortak iradesidir. Hep birlikte Sungurlu'muzun menfaatleri doğrultusunda elzem gördüğümüz bu konuların süratle çözüme kavuşturulmasını önemle arz eder, değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.”