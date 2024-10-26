Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu 7/A ve 8/D sınıfı öğrencileri Ankara’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Öğretmen ve öğrenciler ilk olarak Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin’i ziyaret ettiler.

Bir süre Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin’in misafiri olan ekip daha sonra AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ettiler.

Çorum’da bulunması nedeniyle öğretmen ve öğrencilerle görüşemeyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ise danışmanı aracılığı ile ekibi ağırladı.

Ekip Meclis ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretlere Okul Müdür Yardımcısı Hakan Gönen, öğretmenler Hüseyin Sakıcı, Nizamettin Ala, Berna Demirel, Halime Temel ve öğrenciler ile Ahmet Durak katıldı.