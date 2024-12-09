2. Amatör Küme’nin namağlup lideri Sungurlu Belediyespor en yakın rakibi Dodurga Belediye Beyliğispor deplasmanından 3-1’lik galibiyet ile dönerek ligin bitimine beş hafta kala şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı.

Sungurlu Belediyespor ligdeki dokuzuncu maçında ligde bir mağlubiyet ile ikinci sırada bulunan Dodurga Belediye Beyliğispor ile deplasmanda karşılaştı.

Maç beklendiği gibi büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Zorlu deplasmandan 3-1’lik galibiyet ile dönen Sungurlu Belediyespor 27 puana yükseldi ve liderliğini açık ara devam ettirdi.

Bu sonuçla Dodurga Belediye Beyliğispor ise 21 puanda kaldı ve ikinci sıradaki yerini korudu.