Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 18. haftasında Sungurlu Belediyespor, sahasında Karapınar Anadolu Lepoarları'nı 3-0 yendi.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanan maçın ilk seti, ev sahibi takımın 25-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci seti 25-16 kazanan Sungurlu Belediyespor, üçüncü sette de rakibine 25-21 üstünlük sağlayarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Sungurlu Belediyespor, elde ettiği galibiyetle lig sıralamasında 2'nci sıraya yükseldi.

Karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de izledi.

Hakemler: Muammer Bulut, Hüseyin Baş

Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Salih, Mehmet, Abdulsamet, Emircan, Erenhan, Burak, Berke, Ahmet Kaan, Eneshan, Mehmet, Berkün

Karapınar Anadolu Leoparları: Ahmet, Hüseyin, Ahmet Kazım, Adem, Mustafa, Hasan, Mustafa Ayar, Taha, Metin

Setler: 25-18, 25-16, 25-21

Muhabir: Anadolu Ajansı