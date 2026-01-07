Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nin 18. haftasında Sungurlu Belediyespor, sahasında Karapınar Anadolu Lepoarları'nı 3-0 yendi.
Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanan maçın ilk seti, ev sahibi takımın 25-18 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci seti 25-16 kazanan Sungurlu Belediyespor, üçüncü sette de rakibine 25-21 üstünlük sağlayarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Sungurlu Belediyespor, elde ettiği galibiyetle lig sıralamasında 2'nci sıraya yükseldi.
Karşılaşmayı İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere de izledi.
Hakemler: Muammer Bulut, Hüseyin Baş
Sungurlu Belediyespor: Gökhan, Taha Anıl, Aleksei, Eren, Salih, Mehmet, Abdulsamet, Emircan, Erenhan, Burak, Berke, Ahmet Kaan, Eneshan, Mehmet, Berkün
Karapınar Anadolu Leoparları: Ahmet, Hüseyin, Ahmet Kazım, Adem, Mustafa, Hasan, Mustafa Ayar, Taha, Metin
Setler: 25-18, 25-16, 25-21