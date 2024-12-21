Liseli Genç Bayanlar A kategorisi voleybolda Osmancık 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi rakiplerine set vermeden şampiyon oldu.

Final maçında Mehmetcik Anadolu Lisesi’ni 3-0 yenen Osmancık 15 Temmuz birinci olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

18 takımın grup maçları sonunda eleme sistemine göre oynanan maçlar sonunda tüm rakiplerini yenen Osmancık temsilcisi ise Mehmetçik Anadolu Lisesi finalde şampiyonluk için karşılaştı.

İlk seti zorlu mücadele sonunda 25-21 alan Osmancık 15 Temmuz 1-0 öne geçti. İkinci sette rakibine şans tanımayan Osmancık temsilcisi 25-11’lik skorla alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sette Mehmetcik Anadolu Lisesi maça ortak olmak için iyi mücadele etti.

Zorlu geçen bu sette rakibine final bölümünde üstünlük kuran ve 25-23 alan Osmancık 15 Temmuz Anadolu Lisesi il birinciliğinde set vermeden şampiyon oldu.

Mehmetcik Anadolu Lisesi’nin ikinci olduğu il birinciliğinde Bilgi Koleji üçüncü Sungurlu Haydar öztaş Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.