2. Amatör Küme’de şampiyonluğun iki güçlü adayı Sungurlu Belediyespor ile Dodurga Belediyesi Beyliğispor takımları arasındaki maçı Serhat Doğan yönetecek.

İl Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 14 LİGİ: İkbalspor- 1907 Gençlikspor: Bahar Çakıcı. Çorum Anadolu FK- Çorumspor: Emre Çelikcan. Hattuşa Gençlik- Gençlerbirliği: Lütfican Arduç. Alaca Belediyespor- Vefa Gençlikspor: Atahan Demir. Mecitözü Gençlerbirliği- HE Kültürspor: Mevlüt Dişçeken. Osmancık Kandiberspor- Vefa Devane Gençlik: Özkan Dağ. Çorum İdman Yurdu- İl Özel idarespor: Ömür Soytemiz.

2. AMATÖR KÜME. Oğuzlar Belediyespor- Düvenci Belediyespor: Muammer Tekmen, Özkan Dağ, Taha Rahman Atılgam Kargıserispor- Mecitözü- Gençlerbirliği: Ramazan Boyraz, Uğur Koçak, Bahar Çakıcı.. Sungurlu Belediyespor- Dodurga Belediye Beyliğispor: Serhat Doğan, Fatih Koçak, Ebubekir Kılcı. Buhara Futbol Kulübü- Bayat Belediyespor: İlhan Aycan, Ömür Soytemiz, Muhammed Yıldırım.