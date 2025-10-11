Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Belediyespor dördüncü hafta maçında yarın evinde Düzce Belediyespor Akademi takımını konuk edecek.

Lige Kayapınar deplasmanında aldığı galibiyet ile başlayan ardından evinde Arkasspor takımına 2-0 öne geçtiği maçı kaybeden Sungurlu Efeleri hafta içi maçında ise Kocaeli deplasmanında hakemin ters kararları sonrasında mağlup olarak evine puansız döndü.

Üç maçlık galibiyet hasretine evinde son vermek isteyen Sungurlu Belediyespor yoğun maç programı nedeni ile hafif antrenmanlarla Düzce maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çalışma ile tamamlayacak.

Baş antrenör Mustafa Özdemir hafta içini unuttuklarını ve tek düşüncelerinin yarın evlerinde oynayacakları Düzce maçını kazanarak çıkışa geçmek olduğunu söyledi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Özdemir yeni bir takım olarak uyum sürecini atlatmaya başladıklarını söyledi.

Yarınki maçta en büyük isteklerinin taraftarlarından takımlarına destek olduğunu belirten Özdemir ‘Bizler parkede kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. İnanıyorumki taraftarlarımızda takımlarına gereken desteği verecek’ dedi.