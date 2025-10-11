Gelişim Liginde Arca Çorum FK hafta sonu iki kategoride Kayseri’de galibiyet arayacak.

U 16 ve U 17 takımları Zecorner Kayserispor deplasmanında galibiyet ararken U 14 ve U 15 takımları ise bu haftaki rakipleri Karabük takımı ligden çekildiği için oynamadan geçecekler.

Zecorner Kayserispor ile Arca Çorum FK U 16 takımları bugün saat 11.00’de Kadir Has Tesisleri sahasında karşılaşacaklar.

Ligde ilk üç hafta sonunda Çorum FK U 16 takımı 6 puanla altıncı sırada yer alırken ev sahibi takım ise iki maçtan da mağlubiyet ile ayrıldı ve sekizinci sırada bulunuyor. Çorum FK bu maçtan üç puanla ayrılarak üst sıralarda yer almak istiyor. Maçı Kayseri il hakemi Samed Armut yönetecek yardımcılıklarını ise Süleyman Aslantaş ve Efe Çağatay Koku yapacak.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 13’30da ise iki takım U 17 kadroları karşılaşacaklar. Arca Çorum FK U 17 takımı ligde oynadığı üç maçıda kazanarak liderlik koltuğunda bulunuyor. Ev sahibi Kayserispor takımı ise iki maçta bir beraberlik ve bir mağlubiyet ile dokuzuncu sırada. Kırmızı Siyahlı takım bugün kazanarak hem liderliğini hem de namağlup yoluna devam etmek amacında.

Bu karşılaşmayı Kayseri il hakemi Berkecan Kalkan yönetecek, Bekir Kalkanlı ve Aykut Cem Bulut yardımcı hakem olarak Mustafa Melih Kaya ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.