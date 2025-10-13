Erkekler Voleybol 1. liginde temsilcimiz Sungurlu Belediyespor dördüncü maçında evinde grubun güçlü takımlarından Düzce Belediye Akademi takımını zorlu mücadele sonunda 3-1 yenerek evinde ilk galibiyetini aldı.

Maçın ilk seti karşılıklı sayılarla başladı.

Sungurlu Belediyespor ilerleyen dakikalarda hücumda etkili oldu ve rakibin savunma hataları sonucunda 14-9 üstünlüğü yakaladı.

Bu bölümde Düzce savunmadaki etkili oyunu ile bulduğu sayılarla skoru 16-14’e kadar getirdi.

Temsilcimiz bu sayıdan sonra yeniden toparlandı ve rakip savunmasını zorladı ve peş peşe bulduğu sayılarla skoru 19-14’e getirdi ve konuk takım mola aldı.

Mola dönüşü Düzce takımı bir hücum bir savunma sayısı olarak skoru 19-16 yaptı ve ce sete ortak oldu. Sungurlu Efeleri rakibin daha fazla yaklaşmasına izin vermedi ve üst üste aldığı sayılarla skoru 22-16 yaptı. Son bölümde rakibine şans tanımayan Sungurlu Belediyespor seti 25-18 alarak 1-0 öne geçti.

İkinci sete Düzce Belediye Akademi takımı daha etkili başladı ve ilk sayıdan itibaren üstünlüğü ele geçirerek öne geçti ve 11-6’lık skorla öne geçti ve temsilcimiz mola aldı.

Mola dönüşünde etkili servisler ve savunma sonunda skoru 12-11’e getiren Sungurlu Belediyespor kontrolü yeniden ele aldı. Bu bölümde taraftar desteğini de arkasına alan Sungurlu Efeleri 14-13 öne geçti ve konuk takım mola aldı.

Mola dönüşünde Düzce takımı peş peşe yaptığı bireysel hatalar sonucunda temsilcimiz peş peşe bulduğu sayılarla farkı açtı ve 19-13 öne geçince konuk takım ikinci molayı almak zorunda kaldı. Mola dönüşünde de oyunda üstünlüğünü sürdüren Sungurlu Belediyespor farkı açtı ve seti 25-17 alarak 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Üçüncü sette Düzce Belediye Akademi takımı daha istekli başladı ve özellikle hücumdaki oyunu ile öne geçti ve bu üstünlüğünü son bölüme kadar sürdürdü. 20-16’lık bölümden itibaren sete ortak olmak isteyen temsilcimizin mücadelesi final bölümünde yapılan bireysel hatalar sonucunda konuk takım seti 25-21 alarak skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sette karşılıklı sayılarla başladı ve ilk bölüm 6-6’lık beraberlik ile geçildi. Sonraki bölümde Düzce takımı farkı üç sayıya kadar çıkardı ancak temsilcimiz 12-12’de yeniden skoru eşitledi ve 13-12 öne geçti ve konuk takım mola aldı,

Çekişme mola dönüşünde de devam etti ve Sungurlu Efeleri önde götürdüğü sette konuk takım maça ortak olmak için üst düzey mücadele etti.

18-17’den sonra üç sayı bulan temsilcimiz rakibine bir sayı izni verdi ve 21-18 öne geçinde konuk takım ikinci molasını aldı.

Mola dönüşünde biri hücumda diğeri servisten üst üste iki sayı daha bulan Sungurlu sette 23-18 öne geçti.

Bu üstünlüğünü devam ettiren temsilcimiz seti 25-19 maçı da 3-1 kazanarak bu sezon ilk kez üç puanlık galibiyet alarak ligde iddiasını ortaya koydu.