Sungurlu Belediyespor erkek voleybol takımı 2. lig 3. grupta play-off hedefini bir adım daha yaklaştı.

Sungurlu Efeleri Başkent Beşiktaşlılar deplasmanından 3-0’lık galibiyet ile dönerek bitime iki hafta kala play-off hattındaki yerini korudu.

Üç takımın nefes kesen bir mücadeleye girdiği 2. lig 3. grupta 12. haft maçında Sungurlu Belediyespor Beştepe Voleybol salonunda Başkant Beşiktaşlılar ile karşılaştı.

Rakibi önünde maça çok etkili başlayan Sungurlu Belediyespor rakibi önünde ilk seti 25-12 gibi farklı skorla kazanarak 1-0 üstünlüğü yakaladı.

İkinci sette ev sahibi takım hücumda etkili oldu ve kolay sayı şansı vermedi ve büyük çekişmeye sahne olan seti final bölümünde bulduğu sayılarla 25-22 kazanan temsilcimiz 2-0 öne geçti ve rakibinin direncini büyük oranda kırdı.

Üçüncü sette tempoyu hiç düşürmeyen ve etkili bir başlangıç yaparak rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen Sungurlu Belediyespor bu setide 25-14’lük skorla alarak maçtan 3-0 galip ayrıldı ve ligde son iki maça ikinci sırada girdi.

Temsilcimiz bu iki maçı kazanması halinde diğer maçların sonuçlarını beklemeden final grubuna yükselen takım olacak.