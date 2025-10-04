Erkekler Voleybol 1. liginde Sungurlu Efeleri bu ligde evlerindeki ilk maçta ülke voleybolünü son yıllarda Avrupa’da temsil etmiş Arkaspor ile karşılaşacak.

Ligde ilk maçında Konya Kayapınar deplasmanından 3-2’lik galibiyet ile dönerek iyi bir başlangıç yapan Sungurlu Belediyespor yarın saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda Arkasspor ile karşılaşacak.

Ligde ilk maçında deplasmandan galibiyet ile dönen Sungurlu Efeleri yarın evinde kazanarak ligdeki üst sıralarda kendine yer bulmak istiyor.

Türk voleybolünü Avrupa’da yıllarca temsil eden Arkasspor ise ligde ilk maçında rakibi ligden çekildiği için bay geçti. Arkasspor takımı yarın ligde ilk maçında Sungurlu’dan puan yada puanlarla dönmek için mücadele edecek.

Sungurlu Voleybol Baş Antrenörü Mustafa Özdemir lige galibiyet ile başlamanın verdiği moralle hafta boyurca zorlu Arkasspor maçına hazırlandıklarını belirterek tek düşünçelerinin galibiyet olduğunu söyledi. Özdemir ilk maçta lisanslarındaki sorun nedeni ile oynatamadıkları iki yabancı oyuncularının işlemlerini tamamladıkmarını ve yarinki Arkaspor maçında forma giyeceklerini belirterek ‘Bizler takım olarak bu zorlu maça en iyi şekilde hazırlandık. Tabiki bu maçta en büyük isteğimiz evimizde oynayacağımız için taraftar desteği çok önemli. Uzun bir aranın ardından 1. ligde evimizde oynayacağımız bu ilk maçta Avrupa’da ülkemizi temsil edecek rakibimiz önünde taraftar desteği çok önemli. Salonu dolduracak taraftarlarımızın vereceği destek ile bu maçıda kazanarak yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz’ dedi.

Sungurlu Efeleri sekiz günde üç zorlu maça çıkacak. Yarın evinde Arkasspor ile karşılaşacak olan Sungurlu Belediyespor hafta içinde çarşamba günü Kocaeli BüyükŞehir ile karşılaştıktan sonra 12 Ekim pazar günü ise evinde Düzce Belediyespor’u konuk edecek. Temsilcimiz bu üç maçtan kayıpsız çıkması durumunda hem büyük moral yakalayacak hemde rakiplerine göz dağı verecek,