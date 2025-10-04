Kadınlar Voleybol 2. Liginde heyecan bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

14. grupta mücadele eden üç temsilcimizden birisi evinde diğeri deplasmanda lige başlarken biri ise haftayı oynamadan geçecek.

Yıllardır bu ligde ilimizi temsil eden Osmancık Belediyespor sezonun ilk maçında yarın saat 15’de İlçe Spor Salonunda Semt Asansör Bordo Mavi takımı ile karşılaşaca. Temsilcimiz grubun iddialı takımlarından Bordo Mavi önünde galibiyet mücadelesi vererek sezona iyi başlamak istiyor.

Diğer temsilcimiz Çorum Voleybol takımı ise yarın saat 13’de Rize Yenişehir Spor Salonunda Rize Endüstri Meslek Lisesi takımı ile karşılaşacak. Lige bir süre ara verdikten sonra bu sezon yeniden 2. ligde mücadele eden Çorum Voleybol sezona galibiyet ile başlamak amacında.

Diğer temsilcimiz Çorum Arenaspor ise rakibi Smart Holding AŞ Çayeli takımı ligden çekildiği için ilk haftayı oynamadan geçirecek.