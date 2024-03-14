Sungurlu Belediyespor ve Sungurluspor’dan Kaymakam Mutlu Köksal’a ziyaret.

Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda kulüp başkanı Bahri Sezen, Sungurluspor Başkanı ve aynı zamanda antrenör Mustafa Özdemir ve göreve yeni başlayan Kaymakam Mutlu Köksa’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Sezen ve Özdemir kulüplerinin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdiler ve Kaymakam’a kulüp formalarını hediye ettiler kendisine başarılar dilediler.

Kaymakam Mutlu Köksal ilçede sportif faaliyetlere büyük önem verdiğini belirterek iki kulübün birlikte hareket etmesi ve ilçe gençliğini spor yaptırmasından dolayı tebrik etti ve her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

Ziyaret sonunda Kaymakam Mutlu Köksal pazar günü oynanacak olan Sungurluspor-Buharaspor 2. Amatör Küme maçına davet edildi.