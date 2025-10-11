Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol ve İl Genel Meclis Üyesi Fehmi Vargeloğlu, AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’yı Gazi Meclis’te ziyaret ettiler.

Gerçekleştirilen ziyarette, Sungurlu’nun geleceğine yön verecek önemli yatırım ve projeler ele alındı.

Milletvekili Kaya, ilçede yürütülmesi planlanan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Kırankışla Barajı’ndan Sungurlu’ya su temini için arıtma tesisi ve isale hattı yapımı, ilçe merkezinden geçen derelerin ıslahı ve çevre düzenlemesi, TOKİ konut sayısının 500’e çıkarılması, kütüphane, sergi ve konferans salonlarını içerecek kültür merkezi projesi, eski cezaevi alanının, sosyal ve ticari alan olarak yeniden değerlendirilmesi, TMO depo alanlarının, lisanslı depo yapılması sebebiyle belediye faaliyetleri veya kamu yatırımları için tahsisi, Bahçelievler Mahallesi’ne yeni ilkokul yapımı, spor salonu, halı sahalar ve tenis kortu projeleri, yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının, eski cezaevi yanındaki arsaya inşası.”

Milletvekili Kaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sungurlu’muzun her alanda gelişmesi, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için yatırımların yakından takipçisiyiz. İlçemizin altyapısından kültürel yaşamına, eğitimden spora kadar birçok alanda planlanan projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için gerekli adımları atıyoruz.”

Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, AK Parti hükümetinin yerel kalkınma vizyonu doğrultusunda Çorum ve ilçelerinde yatırım hamlesinin kararlılıkla sürdüğünü de vurguladı.